Samsung, katlanabilir mobil oyun cihazı geliştiriyor

Haber Merkezi

Samsung, akıllı telefon pazarında katlanabilir cihazlarıyla büyük bir başarı yakaladı. Şirket, bu deneyimini şimdi de oyun dünyasına taşımayı hedefliyor.

WIPO'ya yapılan patent başvurusu, Galaxy Z Flip6'ya benzer bir tasarıma sahip katlanabilir bir oyun konsolunu ortaya koyuyor.

Katlanabilir oyun konsolu, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı açısından oyunculara yeni bir deneyim sunabilir.

KATLANABİLİR TASARIM VE KONTROLLER

Patent başvurusunda yer alan çizimler, cihazın her iki tarafında joystick veya d-pad gibi yerleşik oyun kontrollerine ve altta ek düğmelere sahip olacağını gösteriyor.

Bu, oyuncuların konsolu açar açmaz oyun oynamaya başlayabileceği anlamına geliyor. Ekranın ise Samsung'un katlanabilir telefonlarında da kullanılan Ultra İnce Cam teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu teknoloji, dayanıklı ve esnek bir ekran sunarak oyun deneyimini iyileştirebilir.

SAMSUNG'UN OYUN PAZARI HEDEFLERİ

Samsung, bir süredir mobil oyun pazarına ilgi gösteriyor. Şirket, yakın zamanda mobil bulut oyun servisini Galaxy cihazlarına getirdi.

Bu servis, kullanıcıların internet üzerinden oyun oynamalarına olanak tanıyor. Katlanabilir oyun konsolu, Samsung'un oyun pazarındaki hedeflerini daha da ileriye taşıyabilir.

Henüz cihazın teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Samsung'un katlanabilir oyun konsolu, güçlü bir işlemci, yüksek kapasiteli bir pil ve geniş bir oyun kütüphanesi ile gelmesi bekleniyor.

Cihazın, Nintendo Switch ve Steam Deck gibi popüler taşınabilir oyun konsollarıyla rekabet etmesi muhtemel.