Samsung kullananlar dikkat: Bu güncelleme telefonları bozuyor

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Samsung, Galaxy S22 serisi için yayınladığı Android 15 tabanlı One UI 6.1.1 güncellemesiyle bazı kullanıcıların cihazlarında sorunlar yaşamasına neden oldu.

Güncellemeyi yükleyen bazı Galaxy S22 kullanıcıları, telefonlarının sürekli yeniden başlatma döngüsüne girdiğini veya ekranda takılı kaldığını bildiriyor.

ÖNYÜKLEME DÖNGÜSÜ VE DONMA SORUNLARI

One UI 6.1.1 güncellemesini yükleyen bazı Galaxy S22 kullanıcıları, telefonlarının önyükleme döngüsüne girdiğini veya rastgele donduğunu belirtiyor. Bu sorunlar, telefonları kullanılamaz hale getiriyor.

Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesini yayınladığında da benzer sorunlar yaşanmıştı.

Şirket, güncellemeyi geri çekmek ve sorunları giderdikten sonra tekrar yayınlamak zorunda kalmıştı.

KULLANICILAR ŞİKAYETÇİ

Samsung'un AB topluluk forumlarında, One UI 6.1.1 güncellemesinden sonra yaşanan sorunlarla ilgili birçok şikayet bulunuyor.

Kullanıcılar, Samsung'un önerdiği çözümlerin (önbellek temizleme, fabrika ayarlarına sıfırlama gibi) işe yaramadığını belirtiyor.

Bazı kullanıcılar, Samsung yetkili servis merkezlerine başvurduğunda anakart değişimi önerisi aldıklarını belirtiyor. Ancak, garanti kapsamında anakart değişimi yapılmadığı için kullanıcılar mağdur oluyor.

EXYNOS 2200 İŞLEMCİSİNDE SORUN OLABİLİR

Sorunun, Exynos 2200 işlemcisini kullanan Galaxy S22 modellerinde daha yaygın olduğu düşünülüyor. Snapdragon işlemcili Galaxy S22 Ultra modellerinde ise bu sorun yaşanmadığı belirtiliyor.