Samsung kullanıcıları ekranda beliren garip çizgilerden şikayetçi

Haber Merkezi

Samsung Galaxy S23 Ultra ve S23 kullanıcıları, son günlerde ekranlarında beliren yeşil çizgi sorunuyla gündeme geldi.

Sosyal medya ve forumlarda paylaşılan gönderilerde, birçok kullanıcının telefonlarında herhangi bir fiziksel hasar veya darbe olmamasına rağmen, ekranlarında aniden yeşil bir çizgi belirdiği ifade ediliyor.

Kullanıcılar, sorunun genellikle bir yazılım güncellemesi sonrasında ortaya çıktığını belirtiyor.

GÜNCELLEME Mİ NEDEN OLDU

Kullanıcıların büyük bir kısmı, yeşil çizgi sorununun bir yazılım güncellemesi sonrasında ortaya çıktığını iddia ediyor.

Özellikle Aralık 2024 ve Şubat 2025 tarihlerinde yayınlanan güncellemelerin, bu soruna neden olduğu yönünde şikayetler bulunuyor.

Ancak, Samsung henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

Daha önce Samsung, benzer sorunlar yaşayan kullanıcılar için ücretsiz ekran değişimi kampanyaları düzenlemişti.

Kullanıcılar, Samsung'un bu soruna karşı bir çözüm sunmasını ve ücretsiz ekran değişimi gibi destekler sağlamasını bekliyor.

SAMSUNG'UN CEVABI NE OLACAK

Samsung'un bu soruna nasıl bir yanıt vereceği henüz belli değil. Daha önce OnePlus'ın da benzer bir sorunla karşılaşması ve kullanıcılara ömür boyu garanti, ücretsiz ekran değişimi gibi çözümler sunması, Samsung'un da benzer adımlar atabileceği beklentisini doğuruyor.

Ancak, Samsung'un bu konuda ne gibi bir yol izleyeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.