Samsung kullanıcıları tepkili: Galaxy Watch 7'de hayalet titreşim sorunu ortaya çıktı

Haber Merkezi

Samsung Galaxy Watch 7 kullanıcıları, akıllı saatlerinde yaşadıkları "hayalet titreşim" sorunundan şikayetçi.

Herhangi bir bildirim veya uyarı olmamasına rağmen saatin rastgele titrediğini belirten kullanıcılar, bu durumun oldukça rahatsız edici olduğunu ifade ediyor.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Samsung destek forumlarında paylaşılan bilgilere göre, sorunun kaynağı henüz net olarak belirlenemedi.

Bazı kullanıcılar Samsung Sağlık Platformu'nu kapatmanın veya Google Haritalar'daki yansıtma seçeneklerini devre dışı bırakmanın sorunu çözdüğünü belirtirken, bazıları ise WhatsApp'ı suçluyor. Ancak uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek bile sorunu her zaman çözmüyor.

SAMSUNG'DAN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

"Hayalet titreşim" sorununun belirli bir nedeni tespit edilemediği için, kullanıcılar Samsung'un bu soruna bir çözüm bulmasını bekliyor.

Android'deki gibi uygulamaların bildirim ayarlarını daha detaylı kontrol etme imkanı sunan bir güncelleme, sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.

Hayalet titreşimler, özellikle titreşimli bildirimlere bağımlı olan işitme engelli kullanıcılar için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu durum, önemli bildirimlerin gözden kaçırılmasına ve iletişimde aksaklıklara neden olabiliyor.