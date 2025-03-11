Samsung kullanıcılarına iyi haber: Mart güncellemesi yayında

Haber Merkezi

Samsung, kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutarak Mart 2025 güvenlik güncellemesini yayınladı.

Şirket, One UI 7 üzerinde çalışmaya devam ederken, mevcut sürümü kullanan Galaxy cihazlarına düzenli olarak güvenlik güncellemeleri sunuyor.

GÜNCELLEME İÇERİĞİ VE YENİLİKLER

Samsung'un Mart 2025 güvenlik yaması, 11 kritik güvenlik açığını kapatmanın yanı sıra 40 yüksek öncelikli güvenlik iyileştirmesi içeriyor.

Bu yama, cihazların güvenliğini artırmayı ve potansiyel tehditlere karşı koruma sağlamayı hedefliyor.

Güncelleme, büyük özellik değişiklikleri içermiyor ve daha çok güvenlik odaklı düzeltmeler sunuyor.

GÜNCELLEME ALAN SAMSUNG GALAXY CİHAZLARI

Samsung, Mart 2025 güvenlik güncellemesini aşamalı olarak kullanıcılara sunuyor.

Güncelleme ilk olarak Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerine, ardından Galaxy S24 serisine sunuldu. İşte güncelleme alan cihazların güncel listesi:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Güncellemenin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcılar, Ayarlar menüsünden Yazılım güncellemesi bölümüne giderek güncellemeyi kontrol edebilirler.