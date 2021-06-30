Samsung, LG'nin iPhone satmaya başlayacak olmasından rahatsız

1 Ağustos tarihinden itibaren Güney Kore’deki LG mağazalarında iPhone modellerinin satışa çıkacak olması, lider Samsung’u rahatsız etti.

Genellikle beyaz eşya ve taşınabilir cihazları ile bilinen LG, kendi ülkesinde ise oldukça geniş bir faaliyet alanına sahip.

Uplus adında bir operatör işleten LG, aynı zamanda ülke genelinde 400'den fazla satış mağazası ile dikkat çekiyor.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon pazarından çekildiğini ve üretimi tamamen durdurduğunu açıklamıştı.

APPLE, LG İLE ANLAŞTI

LG'nin mağazalarında kendi telefonlarını satamayacak olması Apple'ı harekete geçirdi. ABD'li şirket, iPhone modellerinin mağazalarda satışı için LG ile anlaşma sağladı. Ancak bu durum, bir başka Güney Koreli şirket Samsung'u rahatsız etti.

Apple'ın Güney Kore'deki faaliyet alanının genişlemesini istemeyen Apple, LG'ye baskı yapmaya başladı.

Samsung’un, ilk etapta LG ile aralarında olan bir anlaşmayı öne sürdüğü ve Apple ürünlerini satmasını istemediği belirtiliyor. Söz konusu anlaşma kapsamında, her iki marka da sadece kendi ürünlerini satabiliyordu

LG ise, anlaşmada önemli bir değişiklik yaşandığında anlaşmanın yeniden gözden geçirileceği maddesini hatırlatarak, iPhone satışlarında herhangi bir engel olmadığını belirtiyor.

Mağazalarına ilginin azalacağı düşüncesinde olan Samsung yetkilileri, ülkenin 3 büyük operatörünü de yanına alarak LG'yi ikna etmeye çalışıyor.