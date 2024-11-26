Samsung, mobil bulut oyun hizmetini Galaxy cihazlarına getiriyor

Haber Merkezi

Samsung'un mobil bulut oyun hizmeti, Android oyunlarını indirmeden ve kurulum gerektirmeden oynama imkanı sunuyor.

Oyuncular, Galaxy Store listeleri, Samsung Oyun Merkezi veya reklamlar aracılığıyla oyunlara erişebiliyor.

Hizmet, Android yerel APK'larının yanı sıra mevcut oyun içi para kazanma modellerini de destekliyor.

REKLAM TIKLAMALARINDAN DOĞRUDAN OYUNA GEÇİŞ

Yeni hizmet sayesinde oyuncular, bir reklamda gördükleri oyunu anında oynamaya başlayabiliyor.

Samsung, beta testleri sırasında bir reklama tıklayan oyuncuların yarısının oyunu oynamaya devam ettiğini ve bunun sektör ortalamasına göre on kat daha iyi bir oran olduğunu açıkladı.

KULLANICI SAYISI HIZLA ARTIYOR

Samsung, Galaxy cihazlarda bulut oyunculuğunun beta süresince büyük bir büyüme yaşadığını ve ABD ve Kanada'da aylık aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 149 arttığını belirtti.

Samsung'un mobil bulut oyun hizmeti şu anda yalnızca Kuzey Amerika'da mevcut. Ancak platformun önümüzdeki aylarda diğer bölgelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.