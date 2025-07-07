Samsung, müşteri sıkıntısı nedeniyle 44 milyar dolarlık ABD çip fabrikasını erteledi

Nikkei Asia'nın haberine göre, Samsung'un ABD'de kurduğu 44 milyar dolarlık çip fabrikası projesinde büyük bir gecikme yaşanıyor.

Güney Koreli teknoloji devinin, yeni tesiste üreteceği çipler için yeterli müşteri bulamaması nedeniyle fabrikanın açılışını ertelediği iddia ediliyor.

SEBEP: YETERSİZ TALEP VE ÜRETİM SORUNLARI

Tedarik zinciri yöneticileri, yerel çip talebinin beklendiği kadar güçlü olmadığını ve planlanan işlem düğümlerinin mevcut müşteri ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtiyor.

Buna ek olarak, Samsung'un çip üretim kolunun verimlilik sorunları yaşadığı ve bu nedenle tesisteki kilit personelin geri çağrıldığı da gelen bilgiler arasında.

6,6 MİLYAR DOLARLIK DEVLET TEŞVİKİ RİSKTE Mİ

Samsung'un bu devasa yatırımı, ABD hükümetinin 6,6 milyar dolarlık CHIPS Yasası sübvansiyonuyla da destekleniyor.

Ancak şirketin bu teşviki alabilmesi için tesisin faaliyete geçmiş olması gerekiyor, bu da erteleme kararını daha kritik hale getiriyor.