Samsung, One UI 6 Watch güncellemesini eski Galaxy Watch cihazlarına getiriyor

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One UI 6 Watch, yeni saat yüzleri, gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni özellik ve iyileştirme sunuyor.

One UI 6 Watch, Simple Digital, Ultra Info Board ve Spatial Number gibi yeni saat yüzleri ile kişiselleştirme seçeneklerini artırıyor. Bu saat yüzleri, hem şık bir görünüm hem de işlevsellik sunuyor.

GELİŞMİŞ SAĞLIK VE FİTNESS ÖZELLİKLERİ

One UI 6 Watch, sağlık ve fitness takibi için yeni özellikler ve iyileştirmeler getiriyor. Bunlardan bazıları:

One UI 6 Watch, De Novo FDA onaylı Uyku Apnesi özelliği ile orta ila şiddetli uyku apnesinin olası belirtilerini tespit etmenize yardımcı olabilir.

HANGİ MODELLER GÜNCELLEMEYİ ALACAK

One UI 6 Watch güncellemesini alacak Galaxy Watch modelleri şunlar:

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Samsung Galaxy Watch FE

GÜNCELLEME NE ZAMAN GELECEK

Güncelleme, bugün itibarıyla kademeli olarak yayınlanmaya başladı. Güncellemeyi almanız birkaç hafta sürebilir.

One UI 6 Watch, Galaxy Watch kullanıcıları için önemli bir güncelleme. Yeni özellikler ve iyileştirmeler, akıllı saat deneyiminizi daha da geliştirmenize yardımcı olacak.