Samsung, One UI 7 açık beta sürümünü bazı modellere getirdi

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Samsung, kullanıcıların uzun zamandır beklediği One UI 7 açık beta sürümünü yayınladı.

6 Mart itibarıyla belirli Galaxy telefon ve tablet modelleri için kullanıma sunulan beta sürümü, kullanıcılara Android 15 tabanlı yeni arayüzü deneyimleme fırsatı sunuyor.

One UI 7 ile birlikte gelen yenilikler, kullanıcı deneyimini daha da geliştirerek daha sezgisel ve özelleştirilebilir bir arayüz sunmayı hedefliyor.

ONE UI 7 BETA SÜRÜMÜ HANGİ CİHAZLARA GELDİ

One UI 7 beta sürümü, şu anda aşağıdaki cihazlar için kullanıma sunuldu:

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy S23 Serisi (S23, S23 Plus, S23 Ultra)

Galaxy Tab S10 Serisi (Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra)

Galaxy A55

Samsung'un açıklamasına göre, Galaxy S23 FE modelinin de beta programına dahil olma ihtimali bulunuyor.

Ancak, bu modelin listede yer almaması nedeniyle, kullanıcıların cihazlarını takip etmeleri öneriliyor.

ONE UI 7'NİN YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

One UI 7, kullanıcılara birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte bunlardan bazıları:

Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri: Çok modlu yeteneklere sahip gelişmiş yapay zeka araçları, metinlerin yanı sıra görüntüleri ve sesi de anlayabiliyor.

Yenilenen Arayüz: Uygulama simgeleri daha canlı renkler ve detaylarla yeniden tasarlandı. Galeri, Telefon ve Kamera gibi önemli uygulamalara yeni bir görünüm kazandırıldı.

Özelleştirilebilir Kilit Ekranı: Yeni saat stilleri, animasyonlar ve widget seçenekleriyle kilit ekranı daha fazla kişiselleştirilebiliyor.

Geliştirilmiş Hızlı Geçişler ve Bildirimler Paneli: Hızlı geçişler ve bildirimler paneli yeniden düzenlendi. Kullanıcılar, bölümleri yeniden düzenleyerek hızlı geçişler panelini özelleştirebiliyor.

Yeniden Tasarlanan Kamera Arayüzü: Mod seçici alt tarafa taşındı ve hızlı kontroller kamera seçicinin hemen üzerindeki bir klasörde birleştirildi. Yakınlaştırma kaydırıcısı da vizörün engellenmesini önlemek için yeniden konumlandırıldı.

ONE UI 7 BETA SÜRÜMÜNE NASIL KATILABİLİRİM

One UI 7 beta sürümüne katılmak isteyen kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler. Beta programlarına katılmak istemeyen kullanıcılar ise, One UI 7'nin kararlı sürümünün yayınlanmasını bekleyebilirler.