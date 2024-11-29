Samsung One UI 7 Beta sürümü ertelendi: İşte yeni tarih

Haber Merkezi

Samsung'un Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7, uzun zamandır beklenen bir güncelleme. Beta sürümünün kasım ayında yayınlanması bekleniyordu, ancak yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, One UI 7 Beta sürümü aralık ayının ortasında, büyük olasılıkla ikinci veya üçüncü haftasında yayınlanacak.

One UI 7 Beta sürümü, ilk olarak ABD, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerde yayınlanacak.

Bu ülkeler, genellikle Samsung'un yeni güncellemelerini ilk alan ülkeler arasında yer alıyor. Birleşik Krallık, Polonya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerin ise beta sürümünü yeni yıldan sonra alması bekleniyor.

ONE UI 7 BETA, İLK OLARAK GALAXY S24 SERİSİNDE KULLANILABİLECEK

One UI 7 Beta sürümünü ilk deneyimleyebilecek cihazlar, Galaxy S24 serisi olacak. Samsung, genellikle yeni yazılım güncellemelerini ilk olarak en yeni amiral gemisi cihazlarında sunuyor.

Galaxy S23 serisi ve daha eski cihazların sahiplerinin ise One UI 7 için daha uzun süre beklemesi gerekecek.

ONE UI 7'NİN KARARLI SÜRÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

One UI 7'nin kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Beta döneminin yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor. Bu da kararlı sürümün Şubat 2025'e kadar yayınlanabileceği anlamına geliyor.

Bu tarih, One UI 7 ve Android 15 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi beklenen Galaxy S25 serisinin beklenen lansman tarihiyle de örtüşüyor.

Ancak, beta döneminin gerçek uzunluğu, test sırasında karşılaşılan hata ve sorunların sayısına bağlı olarak değişebilir.