Samsung One UI 7 beta sürümü yayınlandı: İşte yenilikler

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Uzun zamandır beklenen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin beta sürümü, Galaxy S24 serisi için yayınlanmaya başladı.

Gelişmiş yapay zeka yetenekleri, akıcı kontroller ve yenilenmiş tasarımla gelen One UI 7, Samsung kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor.

ONE UI 7'DEKİ YENİLİKLER

One UI 7, yapay zeka destekli birçok özellikle geliyor. Gelişmiş yazma yardımı araçları, metin özetleme, yazım denetimi ve notları madde işaretlerine dönüştürme gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

One UI 7, ayrıca 20'den fazla dili destekleyen arama transkriptleri özelliği sunuyor. Bu özellik, çağrı kayıtlarını otomatik olarak yazıya dökerek kullanıcıların not almasını kolaylaştırıyor.

Yenilenen bildirim sistemi, iletişimi daha akıcı hale getiriyor ve önemli bildirimlere hızlı erişim sağlıyor.

Şimdi Çubuğu (Now Bar), önemli etkinlikleri vurgulayarak kullanıcıların telefonlarının kilidini sürekli açmasına gerek kalmadan bildirimleri takip etmesini sağlıyor.

One UI 7, tasarım alanında da yenilikler getiriyor. Basitleştirilmiş ana ekran, yenilenen One UI widget'ları ve yeniden tasarlanmış kilit ekranı, daha temiz ve modern bir görünüm sunuyor.

Kamera arayüzü de yenilendi. Gelişmiş ayarlara daha kolay erişim sağlayan yeni tasarım, fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırıyor.

Pro ve Pro video modlarında manuel ayarlar basitleştirildi ve yakınlaştırma kontrolü gibi yeni özellikler eklendi.

ONE UI 7 KARARLI SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK

One UI 7'nin kararlı sürümünün, Galaxy S25 serisiyle birlikte 2025'in ilk çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. Güncelleme, daha sonra diğer Galaxy cihazlarına da kademeli olarak sunulacak.

One UI 7 beta programı, Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerde Galaxy S24 serisi için başladı. Galaxy S24 kullanıcıları, Samsung Members uygulaması aracılığıyla beta programına kaydolabilirler.