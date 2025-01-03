Samsung, One UI 7 ile gelen kullanışlı özelliği tüm telefonlara sunacak

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Samsung, Android arayüzü One UI'ı özelleştirmek için geliştirdiği Good Lock aracını tüm dünyada Play Store üzerinden kullanıma sunacağını duyurdu.

Daha önce sadece belirli ülkelerde ve Galaxy Store üzerinden erişilebilen Good Lock, One UI 7 ile birlikte tüm Android kullanıcıları için Play Store'da yer alacak.

GOOD LOCK'UN ÖZELLİKLERİ

Good Lock, Samsung telefonlarının arayüzünü kişiselleştirmek için birçok seçenek sunuyor.

Kilit ekranı, bildirimler, uygulama başlatıcısı ve daha birçok arayüz öğesi, Good Lock ile özelleştirilebiliyor.

YENİ TASARIM VE ÖZELLİKLER

Samsung, Good Lock uygulamasının tasarımını da yenileyecek. Yeni tasarım, daha kullanıcı dostu bir arayüz ve gelişmiş özellikler sunacak.

Good Lock'un Play Store sürümü, One UI 7 ile birlikte yayınlanacak. One UI 7, Ocak 2025'te Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunulacak.

Good Lock, Samsung kullanıcılarına Android deneyimlerini kişiselleştirme özgürlüğü sunuyor. Bu özellik, Samsung'un rakiplerinden ayrışmasını sağlayan önemli bir avantaj.