Samsung, One UI 7'de en iyi Apple Intelligence özelliklerinden birini sunacak

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Apple, iOS 18.1 ile birlikte Apple Intelligence adını verdiği bir dizi yapay zeka özelliğini kullanıma sunmuştu.

Bu özelliklerden biri de, kullanıcıların bildirimlerini yapay zeka tarafından özetlenmiş bir şekilde almasını sağlayan bildirim özetleme özelliğiydi.

Şimdi ise Samsung, benzer bir özelliği One UI 7 arayüzüne entegre ediyor. "AI bildirimi" adı verilen bu özellik, aynı uygulamadan gelen birden fazla bildirimi analiz ederek, kullanıcıya özetlenmiş bir bilgi sunacak.

Bu sayede kullanıcılar, her bir bildirimi tek tek okumak zorunda kalmadan, önemli bilgilere hızlıca ulaşabilecek.

İLK ETAPTA SINIRLI OLACAK

One UI 7 beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, henüz sadece Korece dilinde kullanılabiliyor.

Ancak kararlı sürümün yayınlanmasıyla birlikte İngilizce dil desteğinin de gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, sızıntılara göre bu özellik ilk etapta sadece amiral gemisi Galaxy telefonlarda bulunacak ve orta sınıf cihazlarda yer almayacak.