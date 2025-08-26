Samsung, One UI yazılımını ev aletlerine getiriyor

Samsung, mobil cihazlarından tanıdığımız One UI platformunu akıllı ev aletlerine de entegre etmeye başlıyor.

2024 modellerinden itibaren buzdolabı, çamaşır makinesi ve klima gibi cihazlar, Galaxy telefonlarının sezgisel arayüzüne kavuşacak.

7 YIL GÜNCELLEME VE YENİ YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ

One UI güncellemesiyle birlikte bu cihazlara yedi yıla kadar yazılım desteği ve Knox Matrix ile gelişmiş güvenlik sunulacak.

Buzdolabındaki ürünleri tanıyabilen yapay zekâ ve her aile üyesine özel yanıtlar veren Bixby gibi yenilikler de Samsung One UI ile gelecek.

BİRLEŞİK BİR AKILLI EV DENEYİMİ

Samsung'un bu hamlesi, tüm akıllı cihazların sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığı daha bağlantılı bir ekosistem oluşturma amacını taşıyor.

"Now Brief" özelliği ise hava durumu veya çamaşır makinesinin durumu gibi bilgileri doğrudan cihazların ekranında hızlıca göstermeyi sağlayacak.