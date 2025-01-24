Samsung Galaxy S25 Ultra, Gorilla Armor 2 ile en iyi ekran korumasını sunuyor

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Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'da Corning'in en yeni ekran koruma teknolojisi Gorilla Armor 2'yi kullanıyor.

Bu teknoloji, Galaxy S25 Ultra'nın ekranını daha dayanıklı ve çizilmelere karşı daha dirençli hale getiriyor.

GORİLLA ARMOR 2 İLE GELİŞMİŞ DAYANIKLILIK

Galaxy S25 Ultra'nın ekranı, Gorilla Armor 2 sayesinde 2,2 metreden beton zemine düştüğünde bile zarar görmüyor. Ayrıca, Gorilla Armor 2 çizilmelere karşı da 4 kat daha dayanıklı.

Gorilla Armor 2, yansıma önleyici kaplamaya da sahip. Bu kaplama, hem iç hem de dış mekanlarda ekranın daha rahat görülmesini sağlıyor.

Samsung ve Corning, uzun yıllardır ekran teknolojileri alanında iş birliği yapıyor. Gorilla Armor 2, bu iş birliğinin en son ürünü.