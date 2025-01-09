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Haber Merkezi

Kompakt telefon severler için müjde! Samsung, katlanabilir telefonların yerine geçecek daha kullanışlı ve pratik bir çözüm sunuyor: Kaydırılabilir Esnek Dikey ekran teknolojisi.

CES 2025 fuarında tanıtılan bu teknoloji, küçük telefonların büyük ekran ile birleşmesini sağlıyor.

Katlanabilir telefonlar, kompaktlık vaadini tam olarak yerine getiremedi. Kalın, ağır ve kullanışsız olan bu cihazlar, günlük kullanımda pratik değil. Açma ve kapama işlemi iki el gerektirdiği için çoğu kullanıcı sadece kapak ekranını kullanıyor.

Kullanıcıların kompakt telefonlara olan ilgisi artıyor. Apple gibi küçük telefon üreten markalar bu trendden yararlanıyor.

Vivo X200 Pro Mini gibi küçük boyutlu ve güçlü özelliklere sahip modeller de popülerlik kazanıyor.

SAMSUNG'UN YARATICI ÇÖZÜMÜ

Samsung, katlanabilir telefonların eksiklerini gidermek için Kaydırılabilir Esnek Dikey ekran teknolojisini geliştirdi.

5.1 inç ekranlı küçük bir cihaz, 6.7 inçlik büyük bir telefona dönüşebiliyor. Tek elle kolayca açılıp kapanabilen bu ekran, katlanabilir telefonlara göre daha pratik bir kullanım sunuyor.

Kaydırılabilir Esnek Dikey ekran teknolojisi, geleceğin telefonlarında önemli bir rol oynayabilir.

Samsung, bu teknolojiyle kompakt telefon severlerin beklentilerini karşılamayı ve mobil deneyimi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.