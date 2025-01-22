Samsung, telefonlar için One UI 7 takvimini doğruladı

Haber Merkezi

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin yayın takvimini açıkladı. Galaxy S serisi cihazlar, 31 Mart 2025'e kadar One UI 7 güncellemesini alacak.

KORE'DE BAŞLAYACAK

Samsung Kore, One UI 7 beta programının şimdiye kadarki en başarılı program olduğunu duyurdu.

İlk beta güncellemesi, One UI 6 beta'dan iki kat daha hızlı kapandı. Güney Kore'deki tüm uyumlu Galaxy S serisi cihazlar, 31 Mart 2025'e kadar One UI 7 güncellemesini alacak.

Samsung, genellikle benzer bir küresel programı takip ediyor. Bu nedenle, dünya çapındaki kullanıcıların da aynı dönemde güncellemeyi alması bekleniyor. Kesin çıkış takvimi, önümüzdeki Galaxy Unpacked etkinliğinde açıklanacak.

ONE UI 7'DEKİ YENİLİKLER

One UI 7 beta sürümlerinde yeni özellikler test edildi. En dikkat çekici özelliklerden biri, Apple'ın Dynamic Island'ına benzer bir şekilde çalışan "Now Bar".

Kilit ekranında hap şeklinde görünen Now Bar, müzik, zamanlayıcılar ve diğer bildirimleri kontrol etmenizi sağlıyor.

One UI 7, Galaxy akıllı telefon kullanıcıları için daha akıcı, modern ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Mart 2025'e kadar tamamlanması beklenen güncelleme, Galaxy kullanıcılarını yeni özellikler ve iyileştirmelerle buluşturacak.