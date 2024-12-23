Samsung telefonların ekranlarına yeni güncelleme: Display Assistant yayınlandı

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Samsung, Galaxy S24 kullanıcılarına ekranları üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni bir uygulama olan Display Assistant'ı tanıttı.

One UI 7 beta sürümünde bulunan bu uygulama, kullanıcılara gelişmiş ekran ayarları ve özelleştirme seçenekleri sunuyor.

DISPLAY ASSISTANT ÖZELLİKLERİ

Display Assistant, Galaxy S24 ekranlarını kişiselleştirmek için birçok özellik sunuyor:

Uygulama Başına Ekran Zaman Aşımı: Her uygulama için farklı ekran zaman aşımı süreleri ayarlanabilir.

Yenileme Hızı Kontrolleri: Belirli uygulamalar için yenileme hızı 60 Hz'de sabitlenebilir.

Parlaklık Eğrisi Atlama: Cihazın varsayılan parlaklık eğrisi atlanarak ekran daha uzun süre yüksek parlaklıkta kullanılabilir.

Uyarlanabilir Parlaklık Ayarları: Parlaklık seviyesinin ışık koşullarına uyum sağlama hızı ayarlanabilir.

Ekran Perdesi: Ekranı ultra düşük parlaklık moduna alarak pil tasarrufu sağlanabilir.

Uzatılmış Ekran Açık Süresi: Ekran zaman aşımı süresi 30 dakikaya kadar uzatılabilir.

NASIL İNDİRİLİR

Display Assistant, şu anda beta aşamasında ve sadece Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünü çalıştıran Galaxy S24 cihazlarında kullanılabiliyor. Uygulamayı indirmek için Galaxy Store'da Good Guardians paketini arayın.

Display Assistant, Android telefonlarda ekran özelleştirme konusunda yeni bir standart belirliyor. Uygulama, kullanıcılara ekran ayarları üzerinde daha fazla kontrol ve esneklik sağlıyor.