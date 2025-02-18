Samsung, telefonlarına DeepSeek yapay zekasını ekleyebilir

Haber Merkezi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Çin pazarında rekabet gücünü artırmak için yeni bir strateji geliştirmeye hazırlanıyor.

İddialara göre, şirket, Çin'deki akıllı telefonlarına DeepSeek yapay zeka modelini entegre etmeyi planlıyor.

APPLE'IN DEEPSEEK İLGİSİ

Daha önce Apple'ın da DeepSeek ile ilgilendiği ve hatta iPhone'lara entegre etmeyi düşündüğü biliniyordu.

Ancak Apple, daha sonra Çin'deki düzenlemeler nedeniyle ChatGPT'yi kullanamaması ve yerel bir yapay zeka çözümüne ihtiyaç duyması nedeniyle Alibaba ile iş birliği yapmayı tercih etmişti.

SAMSUNG, DEEPSEEK İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİREBİLİR

Şimdi ise Samsung'un, DeepSeek ile iş birliği yaparak Çin pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Bu hamle, Huawei gibi yerel rakiplerin yapay zeka destekli akıllı telefonları karşısında Samsung'un daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayabilir.

DEEPSEEK'İN AVANTAJLARI

DeepSeek, Çin pazarında performansı ve yerel düzenlemelere uyumu ile öne çıkan bir yapay zeka modeli.

Samsung, DeepSeek'i entegre ederek One UI arayüzünü daha da geliştirebilir ve Çinli kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilir.

Samsung, henüz DeepSeek ile olası bir iş birliği hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bu iddialar gerçekleşirse, Samsung'un Çin'deki akıllı telefon pazarındaki konumu güçlenebilir.