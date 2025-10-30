Samsung yakında Galaxy M ve A modellerinin fiyatlarını artırabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, 2025 yılında Galaxy M ve Galaxy A serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını artırabilir.

Bu hamle, Samsung'un özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda Xiaomi ve Realme gibi markalarla rekabet etmesini zorlaştıracak.

SAMSUNG ZAM KARARININ NEDENİ DRAM KRİZİ

Fiyat artışının başlıca sebebi, devam eden DRAM kıtlığı olarak gösteriliyor. Samsung, yapay zeka sunucuları için yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) yongalarına daha fazla odaklandığı için DRAM tedarik etmek giderek zorlaşıyor ve pahalılaşıyor.

HBM üretiminin öncelikli ve daha maliyetli hale gelmesi, normal telefon belleği arzını kısıtlıyor.

Samsung'un 2025'in başlarında DDR4 ve DDR5 DRAM fiyatlarını %20'ye kadar artırdığı zaten bildirilmişti.

AMİRAL GEMİSİ S SERİSİ KAPSAM DIŞINDA

Bu potansiyel zam kararı, şimdilik sadece orta segment Galaxy M ve A serisini kapsıyor.

Amiral gemisi Galaxy S serisinin fiyatlarında ise şu anda bir değişiklik yapılması beklenmiyor.