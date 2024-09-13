Samsung'da kriz: Binlerce çalışan işsiz kalacak Samsung'un çok büyük bir toplu işten çıkarma yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Kaynaklara göre, dünya genelinde binlerce çalışan yıl sonuna kadar kovulacak.

Haber Merkezi

Teknoloji devi Samsung, son dönemde yaşanan küresel ekonomik yavaşlama ve sektördeki rekabetin artması nedeniyle büyük çaplı bir işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu karar, şirketin tarihindeki en büyük toplu işten çıkarmalarından biri olarak kayıtlara geçecek.

BİNLERCE KİŞİ İŞTEN ÇIKACAK

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Samsung, satış ve pazarlama bölümünde çalışan personelin yüzde 15 kadarını işten çıkaracak.

Kaynaklar, yönetim kademesinde olan personelin yüzde 30 gibi ciddi bir bölümünün de işten çıkarılacağını söylüyor.

Yıl sonuna kadar uygulamaya konulacak toplu işten çıkarma planlarının Amerika, Avrupa, Asya ile Afrika'yı da etkileyeceği belirtiliyor.

Tüm bunlara ek olarak, Samsung Hindistan'ın işten çıkarılacak personelle çoktan iletişime geçmiş durumda.

Samsung'un 2023 yıl sonu itibarıyla küresel çapta 267 bin 800 çalışanı mevcut. Bu çalışanların 147 bin kadarı Güney Kore dışında faaliyet gösteriyor. Şirketin satış ve pazarlama bölümünde ise 25 bin 100 kişinin çalıştığı biliniyor.