Samsung'dan batarya canavarı yeni telefon: Galaxy F70e 5G

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, 9 Şubat tarihinde gerçekleştireceği duyuruyla yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy F70e 5G modelini tanıtacak.

Geçtiğimiz ay belirli pazarlarda satışa çıkan Galaxy A07 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olan cihaz, özellikle Z kuşağını hedefleyen özellikleriyle dikkat çekiyor.

SAMSUNG GALAXY F70e NELER SUNACAK

Telefon, 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç büyüklüğünde geniş bir LCD ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Kamera tarafında ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana sensöre bir derinlik kamerası eşlik ederken, ön tarafta 8 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Cihazın en çarpıcı özelliği olan 6.000 mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarj desteğiyle birlikte tek şarjla iki güne varan kullanım süresi vadediyor.

Kutusundan Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile çıkması beklenen modelin, giriş seviyesi olmasına rağmen altı büyük işletim sistemi güncellemesi alacağı belirtiliyor.

SAMSUNG GALAXY F70e FİYATI

MediaTek Dimensity 6300 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB'a kadar depolama alanıyla gelmesi beklenen telefon, suni deri arka kapağıyla şık bir tutuş hissi sunuyor.

Limelight Green ve Spotlight Blue renk seçeneklerine sahip olacak cihazın fiyatının 108 dolar ile 163 dolar arasında değişmesi öngörülüyor.