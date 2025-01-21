Samsung'dan geri adım: Galaxy S25 fiyatlarına zam yok

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Samsung, Galaxy S25 serisinin Güney Kore'deki fiyatlarını Galaxy S24 serisiyle aynı seviyede tutacağı söyleniyor.

Bu karar, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yüksek maliyetine ve artan RAM kapasitesine rağmen alındı.

GALAXY S25 SERİSİ FİYATLARI

Galaxy S25 serisi, Güney Kore'de şu fiyatlarla satışa sunulacak:

Galaxy S25 (256 GB): 1.155.000 won

Galaxy S25 Plus (256 GB): 1.353.000 won

Galaxy S25 Ultra (256 GB): 1.698.400 won

Bu fiyatlar, Galaxy S24 serisiyle aynı. Ancak, 512 GB depolama alanına sahip Galaxy S25 modellerinin fiyatları biraz daha yüksek olacak.

ABD VE AVRUPA FİYATLARI

Galaxy S25 serisinin ABD ve Avrupa'daki fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak, Güney Kore'deki fiyatların sabit kalması, diğer bölgelerde de fiyatların çok fazla artmayabileceğine işaret ediyor.

GALAXY S25 SLİM

Samsung, Galaxy S25 Slim modelini de geliştirmeye devam ediyor. Bu modelin, Galaxy S25 serisinin diğer üyelerinden daha sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.