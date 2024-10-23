Samsung'dan kötü haber: Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold üretilmeyecek

Haber Merkezi

Samsung, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galaxy Z Fold serisinin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlamadığını duyurdu.

Güney Koreli şirket, mevcut fiyatlandırma politikasının, Galaxy Z Fold'u premium bir ürün olarak konumlandırdığına ve marka değerini artırdığına inanıyor.

YÜKSEK FİYATI ELEŞTİRİLİYOR

Galaxy Z Fold serisinin fiyatı, uzun zamandır tüketiciler için bir engel olarak görülüyor. Geçtiğimiz birkaç nesil boyunca, Galaxy Z Fold amiral gemisinin fiyatı inişli çıkışlı oldu ve Galaxy Z Fold 6'da 1.899 dolara çıkmadan önce birkaç nesil boyunca 1.799 dolarda kaldı.

Galaxy Z Fold “Special Edition” modelinin standart Fold 6’ya göre daha pahalı olduğu dikkat çekiyor.

Fold 6’nın fiyatı 2.388.100 won iken, “Özel Sürüm” modelinin fiyatı 2.789.600 won. Aradaki fiyat farkı ise yaklaşık 300 dolar.

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PAHALI FİYAT STRATEJİSİ, BÜYÜMEYİ ENGELLEYEBİLİR

Samsung'un kitap tarzı katlanabilir cihazının büyümesi için daha uygun fiyatlı bir katlanabilir cihaz hayati önem taşıyor.

Özellikle de Galaxy Z Flip'in 1.000 doların altındaki bir fiyata yerleştikten sonra hızlı bir büyüme kaydettiği düşünüldüğünde, bu Samsung için iyi bir seçenek olabilir. Ancak Samsung'un bu çözümden neden kaçınmaya devam ettiği belirsiz.