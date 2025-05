Haberler



Samsung'dan sürpriz: One UI 8 Beta erkenden yayınlandı Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 Beta Programı'nı Güney Kore'deki Galaxy S25 kullanıcıları için beklenenden erken bir tarihte başlatarak, One UI 7'nin sorunlu çıkış sürecini telafi etmeyi hedefliyor.