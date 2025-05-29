Samsung'dan sürpriz: One UI 8 Beta erkenden yayınlandı

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Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 beta güncellemesini Güney Kore'deki Galaxy S25 serisi için başlattı. Bu adım, bir önceki sürümde yaşanan aksaklıkların ardından kullanıcı deneyimini iyileştirme çabası olarak görülüyor.

ONE UI 8 BETA PROGRAMI GALAXY S25 İÇİN ERKEN BAŞLADI

One UI 8.0 Beta Programı, ilk olarak Güney Kore'deki Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra kullanıcılarına sunuldu. Programın yakında Almanya, İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

Kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına katılabiliyor. Ancak beta yazılımların hatalar içerebileceği unutulmamalıdır.

YENİ SÜRÜMDE NELER VAR

One UI 8, büyük bir arayüz değişikliği yerine mevcut sistemde iyileştirmeler ve performans artışları sunmaya odaklanıyor. Bu, daha stabil ve rafine bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Şirket, bu güncellemeyle genel performansı ve kullanıcı memnuniyetini artırmayı amaçlıyor. Detaylı değişiklik listesi henüz tam olarak paylaşılmadı.

SAMSUNG GEÇMİŞİ TELAFİ ETME YOLUNDA

Samsung'un One UI 8 beta sürümünü beklenenden erken başlatması, One UI 7'nin sorunlu çıkış sürecini telafi etme isteğini gösteriyor. Şirket, bu adımla kullanıcıların güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor.

Bu proaktif yaklaşım, gelecekteki güncellemelerin daha sorunsuz olacağına dair olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, Samsung'un geri bildirimlere daha fazla önem vermesini bekliyor.