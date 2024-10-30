Samsung'dan uyarı: Çok sayıda cihazın hacklenme tehlikesi var

Samsung, geçtiğimiz günlerde çok sayıda Exynos destekli Galaxy akıllı telefon ve akıllı saat modelinin yüksek riskli bir güvenlik açığı nedeniyle siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu duyurdu.
Bu açığın, yetkisiz kişilerin cihazlara erişim sağlayarak kişisel verilere ulaşmasına ve hatta cihazlar üzerinde kontrol sahibi olmasına olanak tanıyabileceği belirtiliyor.
ETKİLENEN TELEFONLAR
Söz konusu saldırıdan etkilenen işlemciler şu şekilde:
Exynos 9820
Exynos 9825
Exynos 980
Exynos 990
Exynos 850
Exynos W920
Bu işlemcileri kullanan popüler Galaxy modelleri ise şunlar:
Galaxy S20 serisi
Galaxy Note 20 serisi
Galaxy S10 serisi
Galaxy Note 10 serisi
Galaxy A21
Galaxy A51
Galaxy A71
Galaxy Watch 5
Galaxy Watch FE
Galaxy Watch 4
Google'ın tehdit analizi uzmanları, bu açığın istismar edilmesi durumunda saldırganların sistem ayrıcalıkları elde edebileceğini ve cihazlarda istedikleri kodu çalıştırabileceğini belirtiyor.
Saldırganlar, bu sayede kişisel bilgilere, banka hesaplarına, özel görüşmelere ve fotoğraflara erişebilir.
Samsung, kullanıcıları bu açıktan korunmak için cihazlarını en son güvenlik yamalarına güncellemeye çağırıyor.
Şirket, açığı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa sürede yeni bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu.
Bu güvenlik açığı, Samsung'un gelecek Galaxy S25 serisi telefonlarda Exynos işlemcilerini terk etme kararı aldığı bir dönemde ortaya çıktı.
Şirket, düşük verimlilik nedeniyle Exynos üretiminden vazgeçerek Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine yöneliyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış