Samsung'dan uyarı: Çok sayıda cihazın hacklenme tehlikesi var

Haber Merkezi

Samsung, geçtiğimiz günlerde çok sayıda Exynos destekli Galaxy akıllı telefon ve akıllı saat modelinin yüksek riskli bir güvenlik açığı nedeniyle siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu duyurdu.

Bu açığın, yetkisiz kişilerin cihazlara erişim sağlayarak kişisel verilere ulaşmasına ve hatta cihazlar üzerinde kontrol sahibi olmasına olanak tanıyabileceği belirtiliyor.

ETKİLENEN TELEFONLAR

Söz konusu saldırıdan etkilenen işlemciler şu şekilde:

Exynos 9820

Exynos 9825

Exynos 980

Exynos 990

Exynos 850

Exynos W920

Bu işlemcileri kullanan popüler Galaxy modelleri ise şunlar:

Galaxy S20 serisi

Galaxy Note 20 serisi

Galaxy S10 serisi

Galaxy Note 10 serisi

Galaxy A21

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 4

Google'ın tehdit analizi uzmanları, bu açığın istismar edilmesi durumunda saldırganların sistem ayrıcalıkları elde edebileceğini ve cihazlarda istedikleri kodu çalıştırabileceğini belirtiyor.

Saldırganlar, bu sayede kişisel bilgilere, banka hesaplarına, özel görüşmelere ve fotoğraflara erişebilir.

Samsung, kullanıcıları bu açıktan korunmak için cihazlarını en son güvenlik yamalarına güncellemeye çağırıyor.

Şirket, açığı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa sürede yeni bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu.

Bu güvenlik açığı, Samsung'un gelecek Galaxy S25 serisi telefonlarda Exynos işlemcilerini terk etme kararı aldığı bir dönemde ortaya çıktı.

Şirket, düşük verimlilik nedeniyle Exynos üretiminden vazgeçerek Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine yöneliyor.