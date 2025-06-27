Samsung'dan uygun fiyatlı telefon: Galaxy M36 tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ülkesinde "Galaxy Jump 4" olarak tanıttığı ve küresel pazarda Galaxy M36 adıyla satışa sunulacak yeni akıllı telefonunu duyurdu.

Telefonun en dikkat çeken özelliği, uzun süreli yazılım desteği vaadi oldu.

6 BÜYÜK ANDROID GÜNCELLEMESİ SÖZÜ

Samsung Galaxy M36'nın en öne çıkan özelliği, alacağı güncelleme sayısı. Samsung, bu bütçe dostu telefonun toplamda 6 büyük Android güncellemesi alacağını taahhüt ediyor.

Android 15 ile kutusundan çıkacak olan telefon, bu sayede 2031 yılına kadar güncel kalacak. Bu, orta segment bir telefon için benzeri görülmemiş bir yazılım desteği anlamına geliyor.

SAMSUNG GALAXY M36 TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Samsung Galaxy M36, gücünü Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1380 işlemciden alıyor. Cihaz, 6.7 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekrana sahip.

5.000 mAh kapasiteli bataryası 25W şarj desteği sunan telefonun arkasında 12 MP'lik bir ana kamera bulunuyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç versiyonunun fiyatı ise 330 dolar olarak açıklandı.