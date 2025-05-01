Samsung'dan yeni hamle: Değiştirilebilir lensli telefonlar yolda

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Akıllı telefon pazarının liderlerinden Samsung, genellikle inovasyon konusunda Çinli şirketlerin daha cesur adımlar attığı bir ortamda, kamera teknolojisinde devrim yaratabilecek bir konsept üzerinde çalışıyor olabilir.

Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, Güney Koreli teknoloji devinin değiştirilebilir kamera lensi sistemine sahip modüler bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) sunulan ve WO/2025/084594 yayın numarasını taşıyan patent belgesinde yer alan tasarım çizimleri, bu potansiyel Galaxy cihazını gözler önüne seriyor.

Patentte, tüm bileşenleri barındıran bir ana cihaz, bir lens montaj birimi, bir görüntü sensörü ve lens montajının veya görüntü sensörünün hareket etmesini sağlayan bir motor/aktüatör gibi bileşenler listeleniyor.

PATENTTEKİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAMERA LENSİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK

Bu patentteki sistem, kullanıcılara sadece kamera lensini değiştirme imkanı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda odaklama veya yakınlaştırma (zoom) ayarlarını fiziksel olarak yapmalarına olanak tanıyabilir. Motorlu mekanizma, muhtemelen optik görüntü sabitleme veya hizalama gibi ek yetenekler de sunabilir.

Patentteki çizimlere göre, değiştirilebilir kamera lensi sistemi, Vivo X200 Ultra gibi telefonlar için sunulan harici aksesuar kitlerinden farklı olarak, telefona entegre, dahili bir çözüm gibi görünüyor.

Kullanıcıların farklı lensleri (örneğin geniş açı, telefoto, makro) mıknatıslar aracılığıyla kolayca değiştirilebileceği bir mekanizma hayal edilebilir.

Bu sistem, gelişmiş manuel kamera kontrollerine izin verirken, gelecekte farklı tipte değiştirilebilir aksesuarların (belki filtreler veya ek aydınlatma üniteleri) da önünü açabilir.

Ancak patent detaylarının henüz çok genel olduğunu ve sadece değiştirilebilir lens ile görüntü sensörüne odaklandığını belirtmek gerekiyor.

Bu nedenle, başka aksesuarların da bu sistemin bir parçası olup olmayacağı veya sistemin tam olarak nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor.