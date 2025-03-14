Samsung'dan yeni nesil kulaklık: Kafatasında müzik keyfi

Haber Merkezi

Samsung, kulaklık pazarında farklı teknolojileri denemeye devam ediyor. Galaxy Buds Live gibi sıra dışı tasarımlara imza atan şirket, şimdi de kemik iletim teknolojisiyle ses iletimi sağlayan bir kulaklık üzerinde çalışıyor. İ

ddialara göre, bu yeni kulaklık temmuz ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte tanıtılacak.

KEMİK İLETİM TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR

Kemik iletimli kulaklıklar, ses titreşimlerini kulak zarları yerine kafatasındaki kemikler aracılığıyla iç kulağa iletiyor.

Bu sayede kullanıcılar, hem müziği dinleyebiliyor hem de çevrelerindeki sesleri duyabiliyorlar.

Bu özellik, özellikle koşu, bisiklet veya dikkat gerektiren ortamlarda çalışanlar için büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca, kulak içi kulaklıkların uzun süreli kullanımından kaynaklanan rahatsızlıkları da ortadan kaldırıyor.

SAMSUNG'UN YENİ KULAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ

Samsung'un "Able" kod adıyla geliştirdiği bu kulaklıkla ilgili henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.

Ancak, kemik iletimli kulaklıkların genellikle bas ve derin seslerde yeterli performansı sunamadığı biliniyor.

Samsung'un bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu. Ayrıca, kulaklığın fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi gibi detaylar da henüz açıklanmadı.

Kemik iletimli kulaklık pazarında Shokz gibi güçlü rakipler bulunuyor. Samsung'un bu pazarda nasıl bir strateji izleyeceği ve rekabette nasıl öne çıkacağı merakla bekleniyor.