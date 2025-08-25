Samsung'un 2025'teki en ucuz telefonu: Galaxy A07 tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, aşırı uygun fiyatlı telefonu Galaxy A07'yi Endonezya'da sessiz sedasız duyurdu.

Markanın 2025 yılında piyasaya sürdüğü en ucuz telefon olarak kayıtlara geçen Galaxy A07, günlük ihtiyaçlara uygun özelliklerle dikkat çekiyor.

86 DOLARDAN BAŞLAYAN ŞAŞIRTICI FİYAT

Endonezya'da satışa sunulan Galaxy A07, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip başlangıç versiyonu için yalnızca 86 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

En üst seviye 8 GB RAM'li versiyonun fiyatı ise sadece 140 dolar.

90 HZ EKRAN VE GÜÇLÜ BATARYA

Telefonun HD+ çözünürlüklü 6.7 inç LCD ekranı, bu fiyat aralığı için iddialı olan 90 Hz yenileme hızını destekliyor.

Ayrıca 25W hızlı şarj desteği bulunan 5.000 mAh kapasiteli güçlü bir bataryayla geliyor.

6 YIL GÜNCELLEME SÖZÜ

Samsung Galaxy A07, MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alıyor ve 50 MP'lik bir ana kameraya sahip.

En dikkat çekici detaylardan biri ise telefonun Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile çalışması ve 6 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi alacak olması.