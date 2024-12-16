Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, yeni boyutlarıyla geliyor

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Samsung, Galaxy Ring akıllı yüzüğüne iki yeni boyut seçeneği eklemeye hazırlanıyor. Daha büyük parmaklar için tasarlanan bu yeni boyutlar, Galaxy Ring'i daha fazla kullanıcı için erişilebilir hale getirecek.

14 VE 15 NUMARA BOYUTLAR

Yeni Galaxy Ring boyutları, 14 ve 15 numara olarak adlandırılacak. 14 numara Galaxy Ring, 23 mm iç çapa sahip olacak ve SM-Q514 model numarasıyla tanımlanacak.

15 numara ise 23,8 mm iç çapa sahip olacak ve SM-Q515 model numarasını taşıyacak.

HAFİF VE RAHAT

Her iki yeni boyut seçeneği de sadece 3,2 gram ağırlığında olacak. Bu sayede, Galaxy Ring'ler uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlayacak.

DAHA FAZLA KULLANICIYA ULAŞMA HEDEFİ

Samsung, daha büyük boyut seçenekleriyle Galaxy Ring'i daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Bu sayede, farklı parmak boyutlarına sahip daha fazla kişi Galaxy Ring'in sunduğu özelliklerden yararlanabilecek.

Yeni Galaxy Ring boyutlarının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Bu tarihte, Samsung'un güncellenmiş bir Yüzük Ölçüsü Alma Kiti'ni de piyasaya sürmesi olası.