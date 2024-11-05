Samsung'un çip birimi çökmenin eşiğinde: Üretim yarı yarıya düşecek

Haber Merkezi

Samsung Foundry, bu yıl benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Düşük verimlilik oranları, işten çıkarmalar ve üretim kesintileri, şirketin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Samsung Foundry, "dört aşamalı gönüllü emeklilik programı" kapsamında yıl sonuna kadar iş gücünün yüzde 30'unu işten çıkarmayı planlıyor. Bu, çok sayıda çalışanın işsiz kalacağı anlamına geliyor.

ÜRETİM YARI YARIYA AZALIYOR

Şirket ayrıca, çip üretimini yüzde 50 oranında azaltma kararı aldı. Verimlilik oranlarının yüzde 10 gibi düşük seviyelerde olması, Samsung'un ürettiği çiplerin büyük bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi anlamına geliyor.

3 NM ÇİPLERDE BİLE SORUN VAR

Samsung, 3 nm çiplerde bile verimlilik oranlarını iyileştirmekte zorlanıyor. Bu nedenle, Galaxy S25 ailesinin tamamının Snapdragon işlemcilerle piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Bu durum, Samsung'un 2027 yılına kadar 1,4 nm çip üretme hedefini de tehlikeye atıyor.

Apple, cihazlarında kullandığı tüm bileşenleri kendi üretme yolunda ilerliyor. Bu, Samsung Foundry için önemli bir müşteri kaybı anlamına geliyor.

Samsung ve Apple'ın Intel'i satın almayı planladığına dair söylentiler olsa da bu gerçekleşirse bile Samsung Foundry'nin sorunlarını çözmesi zor görünüyor. Güncel raporlar, Intel'in Qualcomm ile birleşebileceğini gösteriyor.

Samsung Foundry çalışanları, şirketin sorunlarının çoğunun üst yönetimin hatalı kararlarından kaynaklandığına inanıyor.

Şirketin krizi aşmak için verimlilik oranlarını iyileştirmesi ve yeni müşteriler bulması gerekiyor. Aksi takdirde, Exynos işlemcilerinin geleceği tehlikeye girebilir.