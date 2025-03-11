Samsung'un en ince telefonu olacak: Galaxy S25 Edge fiyatı ortaya çıktı

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Samsung, amiral gemisi serisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirketin en yeni üyesi Galaxy S25 Edge, ince tasarımı ve iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sızdırılan bilgilere göre, telefon mayıs ayında piyasaya sürülecek ve nisan ayında resmi olarak tanıtılacak. Galaxy S25 Edge'in fiyatı, teknoloji tutkunları arasında büyük merak konusu olmuştu.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE FİYATI

Son gelen haberlere göre, 256 GB'lık versiyonu 1.031 dolardan, 512 GB'lık versiyonu ise 1.120 dolardan satışa sunulacak. Galaxy S25 Edge'in depolama seçenekleri de belli oldu.

Galaxy S25 Edge'in en dikkat çekici özelliği, şüphesiz ki ince tasarımı. 5,84 mm kalınlığındaki bu telefon, telefoto lensinden vazgeçerek bu inceliği yakalıyor.

Ancak, "Ultra kamera" özelliği sayesinde Galaxy S25 Ultra'daki 200 MP'lik lense sahip olacak.

Son dönemde amiral gemisi telefonlarda ince tasarıma yönelik artan talep, Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air gibi modellerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şirketler, kullanıcıların görsel beklentilerini karşılamak için farklı stratejiler izliyor. Ancak, ince tasarımın bazı özelliklerden ödün verilmesi anlamına gelmesi, kullanıcıların tercihini etkileyebilir. Telefon kalınlığının önemi, kullanıcı tercihlerinde büyük rol oynuyor.

SAMSUNG'UN STRATEJİSİ VE BEKLENTİLER

Samsung'un ilk etapta sadece 40 bin adet Galaxy S25 Edge üretmesi, şirketin bu modele olan talebi ölçmek istediğini gösteriyor.