Samsung'un en incesi Galaxy S25 Edge daha iyi bir ekranla geliyor

Haber Merkezi

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Edge, ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak bu inceliğin, cihazın ekran özelliklerinden ödün vermesine neden olabileceği endişesi vardı.

Özellikle, telefonun pil ömrünü korumak amacıyla FHD+ (1080p) çözünürlüğünde bir ekranla gelebileceği konuşuluyordu.

Ancak, Ice Universe'den gelen son sızıntı, bu endişeleri boşa çıkarıyor. Galaxy S25 Edge'in, Galaxy S25+ ile aynı 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VE ÜSTÜN PERFORMANS

Galaxy S25 Edge'in 1440p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olması, kullanıcılar için önemli bir avantaj.

Bu çözünürlük, daha net ve canlı görüntüler sunarak izleme deneyimini artırıyor. Ayrıca, Samsung'un bu yüksek çözünürlüklü ekrana rağmen tüm gün süren bir pil ömrü sunmayı hedeflemesi, cihazın performansıyla ilgili olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

DİĞER ÖZELLİKLER VE BEKLENTİLER

Galaxy S25 Edge, ekran özelliklerinin yanı sıra diğer üst düzey özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Telefonun, Galaxy S25 Ultra'da kullanılan 200 MP ana kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

Ayrıca, titanyum alaşımlı orta çerçeve, 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemci gibi özellikler de telefonda yer alacak.