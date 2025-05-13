Samsung'un en incesi Galaxy S25 Edge tanıtıldı İşte Türkiye fiyatı

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Dünya, Samsung'un en son teknoloji harikası olan ve süper ince tasarımıyla öne çıkan yeni amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S25 Edge ile tanıştı.

Sadece 5,8 mm kalınlığındaki bu telefon, referans olarak Galaxy S25'in 7,2 mm ve iPhone 16'nın 7,8 mm olduğunu düşündüğümüzde ne kadar iddialı bir inceliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy S25 Edge, Samsung'un 2025 için adeta gizli bir silahı olarak konumlanıyor; zira bu yıl Apple'ın da "iPhone 17 Air" adında süper ince bir telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

TASARIMDA ZERAFET VE DAYANIKLILIK BİR ARADA

Samsung Galaxy S25 Edge, her şeyden önce etkileyici görünümüyle öne çıkıyor. 5,8 mm'lik inceliğine rağmen 6,7 inçlik büyük bir ekrana sahip olan telefonun kamera adası çıkıntısı ise 4,2 mm; bu da telefonun o kısımda tam olarak 10 mm kalınlığında olduğu anlamına geliyor.

163 gram ağırlığıyla süper ince ve hafif olan cihazın kasası, Samsung tarafından "dikkat çekici bir mühendislik başarısı" olarak tanımlanıyor.

Yenilenen titanyum çerçeve, Galaxy S serisinin imza görünümünü koruyarak stil ve pratikliği bir araya getiriyor ve günlük kullanım sırasında telefonu korumaya yardımcı oluyor.

Ön ekran ise hem parlak görseller hem de sağlam koruma sağladığı söylenen yeni Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ile kaplı.

Ancak Galaxy S25 Ultra'daki yansıma önleyici kaplama bu modelde standart olarak sunulmuyor; kullanıcılar bu özellik için aksesuar bir ekran koruyucu film satın alabilecekler.

İKİ ARKA KAMERA, GÜÇLÜ SENSÖR

Yıl 2025 ve amiral gemilerinde genellikle üç veya dört arka kameraya alışmış olsak da Samsung Galaxy S25 Edge yalnızca iki arka kamera sunuyor: Harika gece çekimleri vadeden 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve artık otomatik odaklama özelliğine sahip 12 MP ultra geniş açılı kamera.

Ana kamera, Galaxy S25 Ultra'da da bulunan büyük 200MP ISOCELL HP2 sensörünü kullanıyor, ancak biraz farklı bir lensle (optik görüntü sabitleme, daha iyi ışık alımı için f/1.7 diyafram, 2x optik kalitede yakınlaştırma) geliyor.

Samsung, Galaxy S25 Edge'in düşük ışıkta çekilen fotoğrafları yüzde 40'tan fazla daha iyi parlaklıkla iyileştirmesi gerektiğini iddia ediyor.

Telefonun ön tarafında ise günümüz standardı olan 12 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Kamera sistemi ayrıca Galaxy S25'ten ProVisual Engine ve Ses Silgisi gibi Galaxy AI araçlarını da içeriyor.

PERFORMANS VE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S25 Edge, Qualcomm tarafından Galaxy için optimize edilmiş ve ince ayar yapılmış en üst düzey Snapdragon 8 Elite yonga setini barındırıyor.

Bu yonga seti, diğer Galaxy S25 modellerinde kullanılanla aynı ve cihaz içi yapay zeka özelliklerini destekliyor.

Cihaz, daha ince ancak daha geniş olan yeni tasarlanmış bir buhar odası sayesinde uzun süreli kullanımda ısıyı daha verimli yönetiyor.

6,7 inç kavisli Dinamik AMOLED ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı (1~120 Hz) sunuyor ve Vision Booster ile Uyarlanabilir Renk Tonu gibi özelliklerle görüntü kalitesini optimize ediyor.

Ekranın 2.600 nit maksimum parlaklığa ulaştığı ve HOP 3.0 teknolojisi sayesinde bu parlaklığı daha uzun süre koruduğu belirtiliyor. IP68 sertifikası ise telefonu toza ve suya karşı koruyor.

BATARYA VE ŞARJ HIZLARI

Samsung Galaxy S25 Edge, 3.900 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor. Telefonun büyük ve parlak bir ekranı olmasına rağmen, yonga setinin güç tüketimini optimize etmesi sayesinde "tüm gün kullanım" sunması hedefleniyor.

Ancak şarj hızı konusunda bazı kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayabilir; telefon 25W kablolu şarjı destekliyor ki bu, S25 Ultra'nın sunduğu 45W'a göre daha düşük bir değer. Cihaz kablosuz şarjı da destekliyor.

GALAXY AI VE YAZILIM DESTEĞİ

Samsung Galaxy S25 Edge, cihaz boyunca derinlemesine entegre edilmiş Galaxy AI ile daha akıllı ve doğal deneyimler sunuyor.

Kişiselleştirilmiş ve bağlam farkında özellikler sunan yapay zeka, Samsung Knox Vault aracılığıyla kişisel verileri güvende tutmaya yardımcı olmak için cihaz içi işlemeyi de destekliyor.

Samsung'un Google ile ortaklığı sayesinde Samsung Galaxy S25 Edge, Gemini Live dahil olmak üzere Gemini'nin en son özelliklerini de sunuyor.

Telefon, yedi yıllık Android işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıllık güvenlik güncellemesi vaadiyle geliyor.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE TÜRKİYE FİYATI

Samsung Galaxy S25 Edge Titanyum Gmüş, Titanyum Jet Siyahı ve Titanyum Buz Mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Fiyatlandırma ise şu şekilde:

12/256 GB modeli - 1.099 dolar (Türkiye fiyatı: 71 bin 499 TL)

12/512 GB modeli - 1.219 dolar (Türkiye fiyatı: 74 bin 499 TL)

Ön siparişler, bugünden (13 Mayıs) itibaren büyük mağazalarda ve Samsung.com üzerinden başlıyor. Telefonun genel satışı ise 30 Mayıs'ta başlayacak.