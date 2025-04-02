Samsung'un Galaxy S25 Edge'in kesin çıkış tarihi sızdırıldı

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Edge'in çıkış tarihi, teknoloji severleri heyecanlandırdı.

Güvenilir Hollandalı bir yayın organı ve sosyal medya kaynakları, Galaxy S25 Edge'in tanıtımının 15 Nisan'da, satışlarının ise Nisan ayının son haftasında başlayacağını iddia etti.

GALAXY S25 EDGE'İN TANITIM VE SATIŞ TAKVİMİ

Hollandalı Nieuwe Mobiel'in haberine göre, Galaxy S25 Edge 15 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak. Ancak, Roland Quandt'ın tahminlerine göre, telefonun satışları nisan ayının son haftasında başlayacak.

Bu durumda, Samsung'un 15 Nisan'da bir Unpacked etkinliği düzenleyerek telefonu tanıtması ve ardından ön siparişleri alması bekleniyor. Telefonun ilk sevkiyatlarının ise 29 Nisan civarında başlaması öngörülüyor.

GALAXY S25 EDGE FİYATI

Galaxy S25 Edge'in fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Avrupa fiyatlarının Galaxy S25 Plus'tan biraz daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Telefonun dünya çapında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği de henüz belirsiz. Üretim tahminlerinin sınırlı olması, telefonun bazı pazarlarda satışa sunulmayabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.