Samsung'un Güvenli Klasör özelliğinde güvenlik açığı: Veriler risk altında

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Samsung Güvenli Klasör, Galaxy kullanıcılarının özel dosyalarını, uygulamalarını, videolarını ve fotoğraflarını saklamaları için güvenli bir alan sunan bir özellik.

Parola ve şifreleme yöntemleriyle korunan bu klasör, kullanıcıların hassas verilerini güvende tutmayı amaçlıyor.

Ancak son keşfedilen güvenlik açığı, Samsung Güvenli Klasör'ün vadettiği güvenliğin sorgulanmasına neden oluyor.

GÜVENLİK AÇIĞI NASIL ORTAYA ÇIKTI

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı gönderi, birçok Galaxy kullanıcısını endişelendirdi. Gönderiye göre, Güvenli Klasör'ün içindeki içeriklere, klasör kilitliyken bile başkaları tarafından erişilebiliyor.

Özellikle iş profili uygulamaları üzerinden yapılan erişimlerde, Samsung Güvenli Klasör'deki fotoğraf ve videoların kolayca görüntülenebildiği tespit edildi. Bu durum, Samsung Knox güvenlik platformunun etkinliğini tartışmaya açıyor.

HANGİ VERİLER RİSK ALTINDA

Güvenlik açığı, özellikle fotoğraf ve videoları etkiliyor. Diğer veri türlerinin ise güvende olduğu belirtiliyor.

Ancak, bir saldırganın fiziksel erişimle Galaxy telefon veya tablete iş profili uygulaması yükleyerek Güvenli Klasör'deki bu verilere ulaşabildiği tespit edildi. Bu durum, kullanıcıların kişisel gizliliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Kullanıcılar, Samsung'un bu güvenlik açığını en kısa sürede kapatmasını ve Güvenli Klasör'ü daha güvenli hale getirmesini bekliyor.