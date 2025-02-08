Samsung'un hatası One UI 7'nin piyasaya sürülmesini geciktiriyor

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Akıllı telefon devi Samsung'un yeni arayüzü One UI 7.0, kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyordu.

Ancak gelen son haberler, bu heyecanı biraz gölgede bıraktı. Samsung, son beta sürümünde tespit edilen bir hata nedeniyle One UI 7.0'ın kararlı sürümünü ertelemek zorunda kaldı.

EKRAN RENK KALİBRASYONUNDA SORUN

Galaxy S24 serisi için yayınlanan üçüncü One UI 7 beta sürümünde, ekran renk kalibrasyonuyla ilgili bir sorun tespit edildi.

Bu sorun, ekranın ideal renklerden daha sarı görünmesine neden oluyordu. Samsung, bu sorunu çözmek için dördüncü bir beta sürümü yayınlayacağını duyurdu.

LANSMAN EN AZ BİR HAFTA GECİKEBİLİR

Samsung, dördüncü One UI 7 beta sürümünün ne zaman yayınlanacağını veya kararlı sürümün çıkış tarihini henüz açıklamadı.

Ancak genellikle son beta sürümü yayınlandıktan sonra kararlı sürümün yayınlanması yaklaşık bir hafta sürüyor.

Bu nedenle, dördüncü beta sürümü bu hafta yayınlansa bile, Galaxy S24 sahipleri kararlı One UI 7 güncellemesi için en az bir hafta daha beklemek zorunda kalabilir.