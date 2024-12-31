Samsung'un ince telefonu Galaxy S25 Slim'in tanıtım tarihi ertelenebilir

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Samsung Galaxy S25 Slim, Galaxy S25 serisinin diğer üyelerinden daha sonra piyasaya sürülebilir.

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S25 Slim'in ocak ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılmaması ve 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ONE UI 7 BETA'DA YER ALMIYOR

Android Authority, One UI 7 beta sürümünde Galaxy S25 Slim'den bahsedilmediğini fark etti. Bu, telefonun ocak ayındaki Unpacked etkinliğinde tanıtılmayabileceğine işaret ediyor.

Galaxy S25 serisi, GSMA IMEI veritabanında SM-S931, SM-S936 ve SM-S938 model numaralarıyla görüldü.

S25 Slim olduğu düşünülen SM-S937 modeli ise daha sonra listeye eklendi. Bu durum, S25 Slim'in diğer modellerden daha sonra piyasaya sürülebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İPHONE 17 SLİM'E RAKİP

Galaxy S25 Slim'in, Apple'ın iPhone 17 Slim modeline rakip olarak konumlandırılması bekleniyor.

İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çekecek olan S25 Slim, Snapdragon 8 Elite işlemci ve gelişmiş kamera özellikleriyle gelebilir.