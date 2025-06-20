Samsung'un merakla beklenen Android XR başlığı yakında tanıtılacak

Samsung'un Apple Vision Pro'ya rakip olarak geliştirdiği ve uzun süredir beklenen Android XR başlığı için yeni bir lansman takvimi sızdırıldı.

Güney Koreli haber kuruluşu NewsPim'in haberine göre, cihazın küresel lansmanı, kademeli olarak yapılacak.

EYLÜLDE TANITIM, EKİMDE SATIŞ

Yeni rapora göre, Samsung XR başlık için 29 Eylül'de Güney Kore'de özel bir Unpacked etkinliği düzenlenecek ve bu etkinlikte ön siparişler başlayacak.

Cihazın ilk olarak 13 Ekim'de yine Güney Kore'de satışa sunulacağı, küresel dağıtımın ise bu tarihten sonra "sıralı" bir şekilde yapılacağı belirtiliyor.

Bu yeni iddia, daha önce başlığın Temmuz ayındaki Unpacked etkinliğinde tam olarak piyasaya sürüleceği yönündeki söylentilerle çelişiyor.

NewsPim, temmuz etkinliğinde sadece bir "tanıtım videosu" ve prototip demolarının yer alacağını öne sürüyor.

Samsung'un yeni başlığı, teknoloji devlerinin önemli bir iş birliğini temsil ediyor. Cihazın yazılımı Google tarafından (Android XR), yonga seti ise Qualcomm tarafından (Snapdragon XR2+ Gen 2) sağlanacak.

Ekran tarafında ise Sony'nin yeni 1,35 inçlik 3552x3840 çözünürlüklü mikro-OLED panellerinin kullanılacağı bildiriliyor.

Bu ekranlar, Apple Vision Pro'dakinden daha yüksek bir çözünürlük sunarak görsel kalite konusunda iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.