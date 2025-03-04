Samsung'un premium özelliklere sahip orta sınıf tabletleri sızdırıldı

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Samsung'un merakla beklenen yeni orta sınıf tabletleri Galaxy Tab S10 FE serisi hakkında ilk detaylar sızdırıldı.

Gelen bilgilere Galaxy Tab S10 FE+ modeli, önceki modele göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Tasarım açısından büyük bir değişiklik beklenmezken, teknik özelliklerdeki gelişmeler dikkat çekiyor. İşte Galaxy Tab S10 FE+ hakkında bilmeniz gerekenler:

TASARIM VE EKRAN

Galaxy Tab S10 FE+, tasarım olarak selefine oldukça benziyor. Ancak, bazı önemli farklılıklar da mevcut.

En dikkat çekici değişikliklerden biri, arka kamera kurulumunda yaşanmış. Galaxy Tab S9 FE+'ta çift arka kamera bulunurken, Galaxy Tab S10 FE+ tek bir arka kamera ile geliyor.

Galaxy Tab S10 FE+, daha büyük bir ekranla geliyor. 13,1 inçlik bu ekran, önceki modele göre daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor.

Ayrıca, tabletin inceliği de dikkat çekici. 6 mm kalınlığıyla oldukça ince bir yapıya sahip olan Galaxy Tab S10 FE+, 300,5 x 197,7 mm boyutlarıyla da oldukça büyük bir tablet.

Ekran çözünürlüğü konusunda da önemli iyileştirmeler yapılmış durumda. Galaxy Tab S10 FE+, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip.

Galaxy Tab S10 FE modelinde ise 2304 x 1440 piksel çözünürlüğünde 10,9 inçlik bir ekran bulunuyor. Her iki tabletin de LCD ekranlara sahip olması bekleniyor.

PERFORMANS VE DONANIM

Her iki tablet de Exynos 1580 yonga seti ile güçlendirilecek. Bu yonga seti, tabletlere yüksek performans ve verimlilik sağlayacak.

Ayrıca, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri de sunulacak. Temel modellerde ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak.

Galaxy Tab S10 FE serisi, 5G desteği de sunacak. Bu sayede, kullanıcılar yüksek hızlı internet bağlantısının keyfini çıkarabilecekler.