Samsung'un üçe katlanan telefonu hakkında yeni bilgiler geldi

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Teknoloji devi Samsung'un, ekranı üçe katlanabilen yenilikçi bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak bu iddialı cihazın bazı teknik özelliklerine dair ortaya çıkan ilk bilgiler, özellikle hızlı şarj ve kamera teknolojisi konusunda beklentileri karşılamayabilir.

Güvenilir bir sektör kaynağından sızdırılan bilgilere göre, merakla beklenen üçe katlanan telefonun yalnızca 25W şarj hızını destekleyeceği iddia ediliyor.

Gerçek şarj hızının daha da düşük olabileceği, ancak Samsung'un pazarlama materyallerinde 25W olarak belirteceği öngörülüyor.

ŞARJ HIZI KONUSUNDA HAYAL KIRIKLIĞI

Samsung, yavaş şarj hızları nedeniyle uzun süredir teknoloji meraklılarının eleştirilerine maruz kalıyor. Şirketin en güncel amiral gemisi olan Galaxy S25 Ultra'nın bile yalnızca 45W şarj desteği sunması, rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Özellikle Çinli üreticiler, çok daha yüksek watt değerlerinde çok daha hızlı şarj teknolojileri sunuyor; örneğin Xiaomi 15 Ultra'nın 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Ayrıca, Çinli markaların daha yoğun batarya teknolojilerini benimsemesiyle 8.000 mAh kapasiteli telefonların yakında piyasaya çıkması bekleniyor.

Kamera tarafında ise üçe katlanabilir telefonun ekran altı kamera teknolojisini kullanmayabileceği belirtiliyor.

Ekran altı kameralar, daha kesintisiz bir ekran deneyimi sunsa da görüntü kalitesi açısından geleneksel delikli kameraların gerisinde kalıyor.

Bu nedenle Samsung'un, daha iyi fotoğraf kalitesi sunmak adına bu teknolojiden kaçınabileceği düşünülüyor.

Ancak bu bilginin henüz kesinleşmediği ve nihai üründe ekran altı kameraların yer alma ihtimalinin hala bulunduğu da vurgulanıyor.

FİYAT YÜKSEK OLABİLİR

Samsung'un, üçe katlanabilir telefonu için çok sınırlı bir ilk üretim planladığı iddia ediliyor. Bunun temel nedeni, maliyetinin 2 bin doları aşmasının beklenmesi ve dolayısıyla yüksek satış rakamlarına ulaşmasının zor görünmesi.

Telefonun ilk olarak Güney Kore'de piyasaya sürülmesi, ardından yalnızca yüksek alım gücüne sahip belirli büyük pazarlarda sınırlı olarak satışa sunulması bekleniyor.