Samsung'un yeni dayanıklı telefonu Galaxy Xcover 8 Pro hakkında ilk bilgiler geldi

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Samsung, dayanıklı telefon serisi Xcover'ın yeni üyesi Galaxy Xcover 8 Pro'yu geliştirmeye devam ediyor.

Son bilgilere göre, Galaxy Xcover 8 Pro, önceki modellere göre daha büyük bir bataryaya sahip olacak.

4.350 mAh BATARYA

Güney Kore'de sertifikalandırılan Galaxy Xcover 8 Pro'nun bataryası, 4.350 mAh kapasiteye sahip.

Bu, Galaxy Xcover 7'nin 4.050 mAh bataryasına göre küçük bir artış olsa da, günümüz standartlarının gerisinde kalıyor.

DAYANIKLI TELEFONLARDA PİL ÖNEMİ

Dayanıklı telefonlar, zorlu koşullarda kullanılmak üzere tasarlandığı için uzun pil ömrü önemli bir özellik.

Samsung'un Galaxy Xcover 8 Pro'da daha büyük bir batarya kullanması, bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor.

Galaxy Xcover 8 Pro'nun diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak, dayanıklılık, performans ve kamera gibi alanlarda da geliştirmeler sunması bekleniyor.

Galaxy Xcover 8 Pro'nun 2025 yılının ortalarında tanıtılması bekleniyor. Ancak, pilinin şimdiden sertifikalandırılmış olması, çıkış tarihinin daha erken olabileceğine işaret edebilir.