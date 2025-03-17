Samsung'un yeni tablet fiyatları beklenenden yüksek olabilir

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Samsung Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+, seleflerine göre çeşitli donanım iyileştirmeleriyle geliyor.

Özellikle RAM ve ekran boyutunda yapılan geliştirmeler, fiyat artışında etkili olmuş gibi görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy Tab S10 FE'nin başlangıç fiyatı 499 dolar, Tab S10 FE+ modelinin başlangıç fiyatı ise 649 dolar olacak.

FİYATLAR VE MODELLER:

Galaxy Tab S10 FE (8GB RAM, 128GB depolama): 499 dolar

Galaxy Tab S10 FE (12GB RAM, 256GB depolama): 569 dolar

Galaxy Tab S10 FE+ (8GB RAM, 128GB depolama): 649 dolar

Galaxy Tab S10 FE+ (12GB RAM, 256GB depolama): 749 dolar

Galaxy Tab S10 FE+ özellikle, Apple'ın yeni iPad Air modeliyle rekabet edecek. 649 dolar ve üzeri fiyatıyla, Samsung'un yeni tabletinin, kullanıcıları ikna etmesi gerekecek.

Özellikle ekran boyutuna önem vermeyen kullanıcılar için, Apple iPad Air güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

BEKLENEN YENİLİKLER

Galaxy Tab S10 FE serisinin, Exynos 1580 işlemciyle geleceği belirtiliyor. Bu işlemci, cihazlara daha yüksek bir performans sunacak. Ayrıca, Galaxy Tab S10 FE+ modelinin ekran boyutunun 13,1 inç olacağı iddia ediliyor.