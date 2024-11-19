Samsung'un yeni telefoto kamera teknolojisi çıkıntıları yok edecek

Haber Merkezi

Akıllı telefonlardaki kamera çıkıntıları, kullanıcılar için önemli bir tasarım sorunu olmaya devam ediyor.

Samsung, bu soruna çözüm olarak yeni nesil telefoto kamera teknolojisi ALoP'u (Prizma Üzerindeki Tüm Lensler) geliştirdi.

Bu teknoloji, geleneksel katlanmış yakınlaştırma sistemlerinin yerini alarak kamera çıkıntılarının küçülmesini sağlayacak.

YENİ TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIYOR

Geleneksel katlanmış telefoto tasarımlarında lensler, prizma ile sensör arasına yerleştirilir.

ALoP teknolojisinde ise lensler doğrudan prizmanın üzerine yerleştiriliyor. Bu yapısal değişiklik, parlaklığı artırırken gürültüyü azaltıyor ve modülün boyutlarını küçültüyor.

ALOP'UN AVANTAJLARI

ALoP'un yenilikçi optik tasarımı, 80 mm odak uzaklığına sahip f/2.58 lens açıklığına sahip.

Bu tasarım, düşük ışık koşullarında bile düşük gürültülü fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca, modül uzunluğunun geleneksel katlanmış optiklere kıyasla yüzde 22 oranında azaltılmasını sağlıyor.

ALoP teknolojisi, daha küçük kamera çıkıntıları ve daha şık akıllı telefonlar anlamına geliyor.

Kullanıcılar, hantal bir kamera çıkıntısıyla uğraşmadan daha net ve düşük gürültülü gece çekimleri yapabilecekler.

GALAXY S25 ULTRA'DA KULLANILABİLİR

Samsung, ALoP teknolojisini CES 2025'te tanıtacak. Bu teknolojinin ilk olarak hangi akıllı telefonda kullanılacağı henüz belli değil. Ancak Galaxy S25 Ultra'da kullanılma ihtimali bulunuyor.