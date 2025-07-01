Saniyeler içinde güvenli parolalar nasıl oluşturulur: İşte 4 basit yöntem

Çevrimiçi dünyada kişisel bilgilerimizi korumanın ilk adımı, güçlü parolalara sahip olmaktan geçiyor.

Neyse ki karmaşık yazılımlara ihtiyaç duymadan, basit ama etkili yöntemlerle saniyeler içinde güvenli şifre oluşturmak mümkün.

TEK KELİME YERİNE PAROLA CÜMLESİ KULLANIN

Hatırlaması kolay ama siber suçlular için çözmesi zor olan, birbiriyle alakasız kelimelerden oluşan bir cümle veya kelime öbeği oluşturun.

Örneğin, "MaviKediAyIsigi" gibi bir parola, hem uzunluğu hem de rastgele olduğu sayesinde yüksek güvenlik sağlar.

SAYILARI VE SEMBOLLERİ İŞİN İÇİNE KATIN

Parolanızı daha da güçlendirmek için harfleri onlara benzeyen sayılarla veya sembollerle değiştirebilirsiniz.

"A" harfi yerine "@" veya "S" harfi yerine "5" kullanmak gibi basit değişiklikler, parolanızın karmaşıklığını önemli ölçüde artırır.

TAHMİN EDİLEBİLİR SEÇİMLERDEN KAÇININ

"123456", doğum tarihiniz veya adınız gibi kolayca tahmin edilebilecek bilgilerden ve kalıplardan kesinlikle uzak durun.

Bu tür parolalar, saldırganların kaba kuvvet veya sözlük saldırıları gibi yöntemlerle hesaplarınızı ele geçirmesini kolaylaştırır.

EN KRİTİK ADIM: HER HESABA FARKLI VE GÜNCEL GÜVENLİ ŞİFRE

Her çevrimiçi hesabınız için farklı bir parola kullanmak, bir hesabınızın ele geçirilmesi durumunda diğerlerinin güvende kalmasını sağlar.

Ayrıca, parolalarınızı birkaç ayda bir düzenli olarak güncellemek, dijital kimliğinizi gelişen tehditlere karşı korur.