Selçuk Bayraktar’dan yerli 'Whatsapp' müjdesi

Türk mühendisleri, teknolojinin birçok alanında olduğu gibi sosyal medyada da kendi değerlerine uygun "sosyal ağ" hayalini gerçekleştirmeyi başardı.

NEXT Teknofest Sosyal, kullanıma açıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördü.

APP STORE'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Kısa süre önce kullanıma sunulan yerli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal, kullanıcıların yoğun ilgisiyle App Store’un “Sosyal Ağ” kategorisinde zirveye yerleşti. Popüler ücretsiz uygulamalar listesinde Telegram ikinci, Facebook ise üçüncü sırada yer aldı. OmeTV ve etkinlik tabanlı “event app” uygulamaları da ilk beşte kendine yer buldu.

YERLİ WHATSAPP DA YOLDA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bir müjdeyi daha verdi.

Selçuk Bayraktar, WhatsApp gibi bir yerli mesajlaşma uygulamasının yolda olduğunu duyurdu.

NEXT Teknofest Sosyal hesabından paylaşım yapan Bayraktar, uygulamanın halihazırda kullanıldığını ve yakında erişime açılacağını belirtti.

Bir kullanıcının “Abi bize WhatsApp yap” mesajını yanıtlayan Bayraktar, “O da hazır, kullanıyoruz hatta... Yakındır...” ifadeleriyle yerli mesajlaşma uygulamasının sinyalini verdi.

Bayraktar'ın bu yanıtı, büyük yankı uyandırdı.