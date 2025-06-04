Siber dünyadaki karanlık aktörler

Haber Merkezi

Yapay zeka, blockchain ve diğer teknolojiler baş döndürücü bir hızla gelişirken, bu ilerlemelere paralel olarak siber tehditler de giderek karmaşık ve tehlikeli bir hal alıyor.

Artık sadece birkaç tuşa basarak kritik altyapılara sızabilen, milyonlarca dolarlık zarara yol açabilen ve hatta devletlerin güvenliğini tehdit eden hacker grupları sahnede.

SESSİZ AMA YIKICILAR

Kimileri kripto para geliştiricilerini hedef alıyor, kimileri sahte iş teklifleriyle sızıyor.

Kimi devlet destekli istihbarat operasyonları yürütürken, kimisi ise dünya genelinde SMS yoluyla milyonları dolandırıyor. Ortak noktaları ise sessiz ama son derece yıkıcı olmaları.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HACKER GRUPLARI

İşte adını sık duymadığınız ama faaliyetleriyle dünyanın en tehlikeli hacker grupları arasında gösterilen o yapılar...

GAMAREDON

Gamaredon, Rusya'nın istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu iddia edilen, Ukrayna'ya yönelik siber casusluk faaliyetleri yürüten bir grup.

Eski Ukraynalı güvenlik görevlilerinin Rusya'ya geçmesiyle kurulduğu belirtiliyor.

Basit ama yoğun kimlik avı saldırıları ve USB yoluyla bulaşan zararlı yazılımlarla Ukrayna'nın kritik altyapılarına 5 binden fazla saldırı düzenledikleri bildiriliyor.

TRADER TRAİTOR

Trader Traitor, Kuzey Kore bağlantılı bir siber casusluk grubu. Özellikle kripto para ve blockchain sektörlerinde çalışan geliştiricileri hedef alarak kötü amaçlı yazılımlar yoluyla hassas bilgilere ulaşmayı amaçlıyorlar.

Grubun, kurbanlarını sahte iş teklifleri ve sosyal mühendislik teknikleriyle seçtikleri biliniyor.

BLACK BASTA

Nisan 2022'de ortaya çıkan Black Basta, Rusça konuşan bir fidye yazılımı grubu. Şantaj yöntemiyle (verileri şifreleyip sızdırma tehdidi) dünya genelinde 500'den fazla kurumu hedef aldığı ve 100 milyon doların üzerinde fidye geliri elde ettiği tahmin ediliyor.

Sağlık, enerji ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, bu grubun hedefleri arasında.

CYBER AVENGERS

Cyber Avengers, İran destekli bir hacker grubudur. Özellikle İsrail'e yönelik siber saldırılar düzenleyerek enerji altyapılarını hedef alıyorlar. Grup, siber sabotaj ve casusluk faaliyetleriyle tanınıyor.

BRASS TYPHOON

Brass Typhoon, Çin'in devlet destekli siber casusluk gruplarından biri.

Hem devlet kurumlarına hem de özel sektöre yönelik saldırılar düzenleyen bu grup sağlık, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri hedef alarak hem casusluk hem de finansal kazanç amacı güdüyor.

SMİSHİNG TRİAD

Smishing Triad, SMS yoluyla kimlik avı (smishing) saldırıları düzenleyen Çin merkezli bir siber suç grubudur.

121'den fazla ülkede faaliyet göstererek sahte mesajlarla kullanıcıları kandırıp kişisel ve finansal bilgilerini çalmaktadır. Grup, çaldığı verileri dijital cüzdanlara ekleyerek sahtekarlık yapmaktadır.