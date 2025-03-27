Siber saldırı mağdurlarının sayısı 2024'te yüzde 211 arttı

Haber Merkezi

Siber suçlular, yetkisiz erişim, veri imhası ve bilgi değiştirme gibi yöntemlerle dijital dünyada ciddi tehditler oluşturmaya devam ediyor.

Kritik altyapıları, finansal sistemleri ve kişisel verileri hedef alan bu saldırılar, siber güvenlik açıklarının da artmasıyla birlikte daha da tehlikeli hale geliyor.

Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi'nin verilerine göre, 2024 yılında 3 bin 158 veri ihlali yaşandı ve mağduriyet bildirimleri 1,3 milyar gibi tarihi bir seviyeye ulaştı.

EN ÇOK KAMU KURULUŞLARI ETKİLENİYOR

Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmalarına göre, siber saldırıların giderek karmaşıklaşması ve yapay zeka destekli saldırıların artması bekleniyor.

Özellikle kamu kuruluşları, siber güvenlik konusunda yeterli kaynağa sahip olmadıkları için bu saldırılardan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da halkın yüzde 15'i, Afrika'da yüzde 36'sı, Latin Amerika'da yüzde 42'si ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu'da yüzde 21'i, hükümetlerin büyük siber olaylara karşı yeterli önlemi almadığını düşünüyor.